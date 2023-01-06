بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. تفاصيل خطة تطوير ورفع كفاءة خطوط مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إن إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، بلغ مليار و770 مليون جنيه فى قطاعات المحطات والشبكات والبطاريات وتحويل مسارات خطوط المياه وقطاع خدمة العملاء.

وأكد “الشيمي” ان الشركة نجحت فى الاعتماد الكامل على مواردها الخاصة فى دعم عدد من المشروعات التى قامت بتنفيذها، ومستمرة فى تنفيذ ودعم المشروعات التى تخدم المواطنين لتوفير كوب ماء نقى وتطبيق احدث النظم العالمية فى جودة المياه وحملات الترشيد لخفض استهلاك المياه بالمناطق المختلفة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه فى مجال المحطات تم الإنتهاء من رفع كفاءة العديد من المحطات وإعادة تأهيل مكوناتها وجاري تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 350 مليون جنيه.

وشملت أعمال التطوير “رفع كفاء محطات مياه التبين بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه الفسطاط بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه مسطرد بتكلفة 75 مليون جنيه ومحطة مياه شبرا الخيمة بتكلفة 26 مليون جنيه ومحطة مياه الروضة بتكلفة 24 مليون جنيه ومحطة مياه شمال حلوان بتكلفة 13 مليونا ومحطة مياه الاميرية بتكلفة 12 مليون جنيه ومحطة مياه المعادى بتكلفة 11 مليون جنيه”.

وأضاف أنه فى مجال الروافع تم تطوير وتأهيل العديد من من الروافع بقيمة 80 مليون جنيه شملت روافع مصر الجديدة واسوان والغابة والماظة الجديدة بتكلفة 16 مليون جنيه ورافع خزان 1000 متر مكعب بالدويقة بتكلفة 10 ملايين جنيه ورافع الماظة مياه عكرة 20 مليون جنيه ورافعى إعمار 1و2 بتكلفة 4 ملايين، مشيرا إلى أنه فى مجال الشبكات تم الانتهاء من إحلال وتجديد العديد من خطوط وشبكات المياه، وجاري تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 400 مليون جنيه بمختلف مناطق خدمة الشركة.

ولفت أنه فى مجال خدمة العملاء تم إنشاء وتأهيل العديد من مراكز خدمة العملاء لتغطية أكبر قدر من مناطق الخدمة بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه بانشاء مبنى خدمة العملاء بعين الصيرة بتكلفة 25 مليون جنيه وانشاء مبنى خدمة العملاء ومكاتب قطاع تجارى بموقع اسمنت طرة بتكلفة 20 مليون جنيه وتاهيل واعداد شبكة مياه عين شمس للحصول على شهادة TSM وتاهيل مركز خدمة عملاء بشبكة الزيتون بتكلفة 5 ملايين جنيه ويصبح عدد مراكز خدمة العملاء15 مركز، تقوم بتغطية مناطق خدمة الشركة.