تقارير: «مكارثي» حصل على أصوات تؤهله للفوز برئاسة النواب الأمريكي

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، أن الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي حصل على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي.

وبحسب قناة “العربية”، فقد حصل "مكارثي على تأييد 220 نائبا ويحقق النصاب اللازم لتولي رئاسة النواب.

وبدأ مجلس النواب الأمريكي، منذ قليل، جلسة التصويت الـ13 لاختيار رئيس له، بعد هزيمة الزعيم الجمهوري كيفن ماكارثي، حسبما أفادت شبكة “سي ان بي سي”.

وبحسب التقرير، فقد دخل مجلس النواب الأمريكي يومه الرابع من التصويت لانتخاب رئيس جديد، تزامنًا مع الذكرى السنوية لهجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول.

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وتضاءل دعم مكارثي خلال الأيام الثلاثة الأولى من التصويت من 203 أصوات يوم الثلاثاء، إلى 200 صوتًا بالتصويت الحادي عشر يوم الخميس، وهو أقل بكثير من 218 صوتًا يحتاجها للفوز برئاسة المتحدث. بوجود 222 جمهوريًا في مجلس النواب ، لا يمكنه تحمل خسارة سوى أربعة أصوات.

وقبيل التصويت النهائي يوم الخميس، عرضت الكتلة المؤلفة من 20 من الجمهوريين المعارضين لتحدث مكارثي مرشحين بديلين لمكارثي: النائب بايرون دونالدز ، جمهوري من فلوريدا، كما حصل على 12 صوتًا ؛ كيفن هيرن حصل على سبعة أصوات.