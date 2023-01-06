الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كنائس الفيوم» تؤدى صلوات القداس احتفالًا بعيد الميلاد (صور)

كنائس الفيوم تؤدى
كنائس الفيوم تؤدى صلوات القداس احتفالا بعيد الميلاد المجيد…

احتفلت كنائس الفيوم، مساء اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد، بالتزامن مع انتهاء الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال العامين الماضيين، وسط حضور شعبي كبير، وتأمين قوات الشرطة.

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وانطلق القداس بحضور عدد كبير من “القساوسة، والشمامسة، والدكتور أحمد الأنصاري، ونائبه الدكتور محمد عماد، واللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات، ووسائل الإعلام، بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة الفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم”.

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وتولى فريق الكشافة، تنظيم دخول المصلين والضيوف إلى الكنيسة، وأغلقت الأجهزة الأمنية، الطرق المؤدية إلى الكنائس بمدينة الفيوم، ضمن إجراءات تأمين لقداس العيد، وقرأت الترانيم والصلوات الخاصة بهذه المناسبة.

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وقدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التهنئة لأقباط الفيوم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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وقال “الأنصاري”: "الأخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

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وأكد المحافظ: "وحدتنا الدائمة هي أساس تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيرًا إلى أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها".

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كنائس الفيوم تؤدي صلوات القداس إحتفالا بعيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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