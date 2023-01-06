«النواب الأمريكى» يبدأ جلسة التصويت الـ 13 لاختيار رئيسه

بدأ مجلس النواب الأمريكي، منذ قليل، جلسة التصويت الـ13 لاختيار رئيس له، بعد هزيمة الزعيم الجمهوري كيفن ماكارثي، حسبما أفادت شبكة “سي ان بي سي”.

وبحسب التقرير، فقد دخل مجلس النواب الأمريكي يومه الرابع من التصويت لانتخاب رئيس جديد، تزامنًا مع الذكرى السنوية لهجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول.

وأجل مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي، لليلة الثالثة على التوالي بدون متحدث - وهي أطول فترة اختلت فيها الغرفة زعيمًا منذ قرن - بعد أن خسر زعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي في التصويت الحادي عشر وسارع للتوصل إلى صفقة مع مجموعة من 20 شخصًا بعيدًا.

الاطلاع على الصفقة

وحدد قادة الحزب الجمهوري موعدًا لعقد مؤتمر مع الأعضاء العاديين لإطلاعهم على الصفقة التي كان “مكارثي” يتفاوض عليها وراء الكواليس، وسيمنح بعض أعضاء الحزب الأكثر تحفظًا مزيدًا من الصلاحيات في اللجان الرئيسية.

وتضاءل دعم مكارثي خلال الأيام الثلاثة الأولى من التصويت من 203 أصوات يوم الثلاثاء، إلى 200 صوتًا بالتصويت الحادي عشر يوم الخميس، وهو أقل بكثير من 218 صوتًا يحتاجها للفوز برئاسة المتحدث. بوجود 222 جمهوريًا في مجلس النواب ، لا يمكنه تحمل خسارة سوى أربعة أصوات.

وقبيل التصويت النهائي يوم الخميس، عرضت الكتلة المؤلفة من 20 من الجمهوريين المعارضين لتحدث مكارثي مرشحين بديلين لمكارثي: النائب بايرون دونالدز ، جمهوري من فلوريدا، كما حصل على 12 صوتًا ؛ كيفن هيرن حصل على سبعة أصوات.