بعد استبعاده أمام المحلة.. رسالة غامضة من أحمد فتحي لإدارة بيراميدز (صورة)

وجه أحمد فتحي ظهير أيمن فريق بيراميدز، رسالة غامضة للمسئولين في إدارة النادي السماوي.

وكتب فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام:" ما أخفته القلوب اظهرته المواقف فلا داعي للتمثيل".

رسالة أحمد فتحي الغامضة لإدارة نادي بيراميدز

ويأتي ذلك عقب استبعاد اللاعب من قائمة بيراميدز، استعدادا لمواجهة غزل المحلة، والتي أعلنها البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق السماوي.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز

ويستضيف الفريق السماوي نظيره زعيم الفلاحين، في الثالثة إلا ربع عصر غد السبت، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري.

وتجدر الإشارة إلى أن مسئولي بيراميدز، قد أعلنوا، أمس الخميس، تعيين المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، على رأس القيادة الفنية لـ«بيراميدز»، خلفا للمدرب اليوناني تاكيس جونياس، الذي تم إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة

وشهدت قائمة السماوي، عودة الثنائي المحترف المغربي وليد الكرتي والفلسطيني محمود وادي، بعد فترة غياب عن مباريات الفريق مؤخرا، وذلك لأسباب مختلفة.

كما ضمت أيضا رمضان صبحي ومصطفى فتحي، وعبدالله السعيد وإبراهيم عادل، بينما غاب عنها أحمد فتحي.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - عبدالله مجدي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.