السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 7 يناير 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 7 يناير 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: احذر التدخل في شؤون الآخرين، فقد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

عاطفياً: قد تكون مستعدًّا للتغاضي عن المساوئ التي تظهر بين الحين والآخر في شخصيّة حبيبك.

صحياً: أنت مفعم حيوية ونشاطاً غير اعتيادين، نتيجة ممارستك الرياضية يومياً.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: يجذب الحظ إلى حياتك خيراً وإشارات حاسمة تشجّع على ممارسة جميع صلاحيّاتك.

عاطفياً: تشكو بعض القلق ربما بسبب تصرفات الحبيب الغريبة وتستاء من ملاحظاته القاسية وتخشى على استمرار العلاقة.

صحياً: إذا أقلعت عن التدخين واستعضت عنهما بممارسة الرياضة بانتظام، ألن تكون الرابح الأكبر صحياً؟.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: يتيح هذا اليوم فرصًا جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير إلى عملية شراء مهمة.

عاطفياً: لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم.

صحياً: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصاً أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

 عاطفياً:لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل ان تلتزم مواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك.

صحياً: تتفاعل مع الأجواء المريحة نوعاً في محيطك، وتمضي أجمل الأوقات الترفيهية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تجد نفسك ترزح تحت ضغط كبير بسبب محاصرة بعض القوى النافذة لإرادتك ومحاولة الحد من تقدمك.

عاطفياً: يوم رومانسي بالتأكيد يخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل إلى الهدوء الإيجابي وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك.

صحياً: تتعزز ثقتك بالنفس، وترتاح نفسياً وجسدياً بعدما بدأت الابتعاد عن المشكلات العابرة.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: آفاق النجاح تفتح أمامك وتعرف تقدماً كبيراً مجالك المهني، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة قد لا تتكرر.

عاطفياً:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي عقبة في طريقك.

صحياً: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشياً في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والابتعاد عن الأفكار السود.

عاطفياً: الأعزب على وشك الوقوع في شباك الحب وقد يرتبط فعليّاً إذا كانت جميع الظروف مؤاتية. 

صحياً: لا تختبئ وراء إصبعك حين يعرض عليك الآخرون القيام بنشاط مفيد للصحة، متذرعاً بضغط العمل.

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حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 10 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: يحالفك الحظ تدريجياً وتزول بعض الهموم ويطمئن بالك، ويكون الجو واعداً بانفراجات واسعة.

عاطفياً: أمل التغيير في نمط حياتك العاطفية كبير جداً، بعدما تعرّفت إلى شريك جديد.

صحياً: تميل إلى التخلّي عن العزلة والاختلاط بالآخرين للتخلص من حالة نفسية كئيبة تلازمك منذ مدة.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مهنتك.

عاطفياً: يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق بحياتكما، عليك أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.

صحياً: تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية مفيدة صحياً.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: عليك الحذر هذا اليوم لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أنّ ثمة من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك.

عاطفياً: تعارض الشريك في عدة أمور، ولكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور.

صحياً: لا تدع الآخرين يثبطون همتك ونشاطك الرياضي المكثف، بل تجنبهم، فأنت الرابح.

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بالتزامن مع عيد ميلادها.. ماذا تقول الأبراج النجمة ليلي علوي؟

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: الظروف المؤاتية هذاا ليوم تسعفك كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: يجب أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل لكما ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.

صحياً: تلقي عن كاهلك مسؤوليات الآخرين، وتهتم بكل ما يفيد صحتك وعافيتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.

عاطفياً: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائماً في كل خطواتك.

صحياً: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك.

الأبراج الفلكية برج الجوزاء برج العذراء برج العقرب جاكلين عقيقي حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج الثور حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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