بحلقة اليوم.. فريق «مسعد نور» يواجه «محمد عبد الوهاب» في «كابيتانو مصر»

دقائق وتبدأ الحلقة السادسة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية “كابيتانو مصر” والتي تشهد مواجهة قوية بين فريقي “مسعد نور” بقيادة عبد الستار صبري، و“محمد عبد الوهاب” بقيادة سارة حسين.

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.