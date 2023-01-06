عضو بالشيوخ: تنمية الصعيد على قمة أولويات الدولة

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تولي اهتماما كبيرا نحو تنمية الصعيد في كافة المستويات والمجالات والخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معاناة من الإهمال والتهميش لعقود طويلة، وهذا واضح في مختلف سياسات وبرامج الدولة المقدمة للصعيد، مؤكدا أن الدولة مهتمة بالارتقاء بحياة الإنسان ووضع الصعيد على خارطة التنمية الشاملة.

ونوه محسن في تصريحات له اليوم، بزيارة الرئيس السيسي لقرى حياة كريمة في محافظة سوهاج بالصعيد، مشيرا إلى أن الزيارة لها دلالة مهمة، وهى أن الصعيد سيظل على قمة أولويات الدولة المصرية وفي صدارة اهتماماتها بتوجيه من القيادة السياسية المصرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030 والتى شرعت الدولة فى تحقيقها انعكست نتائجها على أرض الواقع بمختلف المحافظات، وساهمت بقوة فى مواجهة الهجرة الداخلية فى ظل الكثافة السكانية ومحدودية الموارد لبعض المحافظات، وخصوصا في الصعيد.

وأكمل نائب الصعيد، أن مبادرة حياة كريمة في صعيد مصر ساهمت بشكل كبير في تغيير الواقع في كل القطاعات المختلفة، بداية من قطاع التعليم والصحة وقطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات.

واختتم النائب أحمد محسن، بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي لقرى حياة كريمة في سوهاج بالصعيد فارقة وتاريخية بمعنى الكلمة، وسعادة الأهالي بها لا توصف لأنها ستدفع لتسارع إنجاز المشروعات في حياة كريمة، مشددا على أن إصرار الدولة على تنفيذ كافة مشروعات حياة كريمة رغم الأزمة العالمية تأكيد من الدولة على استمرار التنمية الشاملة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد على أن الدولة ماضية في مسيرة تطوير صعيد مصر، وبذل كل جهد لأهالي الصعيد بإرادة حقيقية، فضلا عن العمل بكل جد وبذل كل جهد يحقق لأهالينا في الصعيد ما يستحقونه من تنمية واستقرار وجودة الحياة.