مايسة عطوة تشارك فى احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن مشاركتها في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، المقرر له يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وأردفت عطوة، أنها حريصة على حضور هذه الاحتفالية الهامة حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير الجاري، كما يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد اليوم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت عن ترتيبات حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، وقالت الكنيسة الأرثوذكسية عبر صفحة المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي إن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.