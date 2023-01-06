الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايسة عطوة تشارك فى احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن مشاركتها في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، المقرر له يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وأردفت عطوة، أنها حريصة على حضور هذه الاحتفالية الهامة حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير الجاري، كما يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد اليوم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.


يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت عن ترتيبات حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، وقالت الكنيسة الأرثوذكسية عبر صفحة المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي إن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

النائبة مايسة عطوة مجلس النواب عيد الميلاد المجيد الدكتور القس اندريه زكي الطائفة الانجيلية العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

سبب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة فى مصر (خاص)

النائب العام يأمر بإحالة مُدعى المأذونية «ياسر قريش» للمحاكمة الجنائية

جامعة عين شمس تكشف عن تفاصيل وفاة «سحر»: «جسدها رفض الرئة المزروعة بشكل عنيف»

عقود زواج وطلاق وأخبار كاذبة.. تفاصيل إحالة مُدعى المأذونية «ياسر قريش» للمحاكمة

مصادر بـ«الكهرباء» تكشف تفاصيل استعداداتها لاستقبال أعياد الميلاد

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبد العزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع أسعار الغذاء والمياه والكهرباء: 2023 عام «باهظ الثمن» في إسرائيل

أعلى معدل منذ 2008.. «غلاء المعيشة» يضرب إسرائيل بعد رفع أسعار الفائدة

فلسطين ترحب بموقف مجلس الأمن الدولى ورفضه تغيير الواقع التاريخى بالقدس