ملابس يرتديها البابا تواضروس الثانى فى قداس العيد

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في السابعة من مساء اليوم مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السابعة من مساء اليوم الجمعة تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن عن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ يتقدم البابا تواضروس الثاني، موكب الشمامسة وسط ألحان العيد؛ ليترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

وتزينت الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

وتعد ملابس البابا تواضروس الثاني خلال صلاة القداس الإلهي جزءًا من طقوس قداس العيد الذي يترأسه، ويقول القمص أشعياء عبدالسيد فرج أستاذ علم اللاهوت الطقسى الكنسي في دراسة له عن الملابس الكهنوتية إنه أمر الله موسى أن يصنع ملابس خاصة لهارون أخيه واللاويين والكهنة ليستعملوها وقت الخدمة فقط

وتتكون ملابس البطريرك من: