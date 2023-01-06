ملابس يرتديها البابا تواضروس الثانى فى قداس العيد
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في السابعة من مساء اليوم مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.
ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي السابعة من مساء اليوم الجمعة تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن عن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ يتقدم البابا تواضروس الثاني، موكب الشمامسة وسط ألحان العيد؛ ليترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.
وتزينت الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.
وتعد ملابس البابا تواضروس الثاني خلال صلاة القداس الإلهي جزءًا من طقوس قداس العيد الذي يترأسه، ويقول القمص أشعياء عبدالسيد فرج أستاذ علم اللاهوت الطقسى الكنسي في دراسة له عن الملابس الكهنوتية إنه أمر الله موسى أن يصنع ملابس خاصة لهارون أخيه واللاويين والكهنة ليستعملوها وقت الخدمة فقط
وتتكون ملابس البطريرك من:
- التونية وهي الثوب الأبيض وهى عبارة عن ثوب أبيض من القماش مطرز بالصلبان على الأكمام والصدر والظهر.
- البطرشيل وهو عبارة عن شريط طويل من القماش الملون والمطرز وكان تعلق فيه جلاجل وهو عادة من الحرير الأحمر، وبطرشيل البطريرك يكون بهيئة صدره كالتي كان يلبسها هارون قديمًا له فتحة يلبس في العنق ويتدلى للقدمين من الأمام فقط و ينقش علية صور الرسل الاثنى عشر، وهذه الصدرة تلبس أثناء القداس فوق التونية ولكنها تلبس في تتميم كل الطقوس فيما بعد كالمعمودية والأكاليل ورفع بخور عشية والقنادي.
- المنطقة وتسمى أيضًا الحياصة وهى حزام عريض من الكتان أو الحرير (يتضمنها) يتمنطق بها رئيس الكهنة فوق صدره ويضم طرفاها بواسطة قفل من الأمام.
- الأكمام تلبس فوق أكمام التونية لكي لا تعطل أكمام التونية المتسعة الكاهن أثناء خدمته بل تكون محبوكة على يديه فتسهل حركتها.
- البلين قطعة من ملابس الكهنوت خاصة برئيس الكهنة يغطى بها رأسه ويأخذ كل طرف ويلفه تحت الإبط، ثم يوضع على الكتف المخالف ثم ينزل الطرفان ويوضعان تحت المنطقة وبذلك يكون البلين بهيئة صليب على الصدر وعلى الظهر.
- البرنس وهو عبارة عن رداء طويل متسع بلا أكمام مفتوح من فوق إلى أسفل محلى بخيوط الذهب والفضة والبرودريه ذي ألوان زاهية وفي الجزء العلوي من البرنس يكون بهيئة قصلة مزينة بخيوط الذهب والبرودريه.
- التاج يلبسه الأساقفة والبطريرك غالبًا في الأعياد والحفلات الرسمية.
- العكاز أو عصا الرعاية - ويعلوها شكل حَيَّتين معدنيتين للإشارة إلى الحية النحاسية التي رفعها موسى في البرية لكي تنقذ من ينظر إليها.
- الصليب "يتدلى صليب من معدن ثمين مرصع من على الرقبة".