الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«صفحات مجهولة من أرشيف الثقافة المصرية» كتاب جديد لمحمد سيد ريان

الكاتب محمد سيد ريان
الكاتب محمد سيد ريان

صدر حديثًا عن دار المحرر للنشر والتوزيع، كتاب جديد للكاتب محمد سيد ريان، الباحث في مجال التاريخ الثقافي ، بعنوان "صفحات مجهولة من أرشيف الثقافة المصرية"، ويعد الكتاب بمثابة استكمال لمشروع توثيقي يعمل عليه المؤلف منذ سنوات.

وقال محمد سيد ريان للدستور "هذا الكتاب يتضمن فصولاً عديدة عن تجارب ثقافية فريدة مرت بها الثقافة المصرية على مدار تاريخها المعاصر منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن ، تحمل قدراً كبيراً من الأهمية لضرورة إستكمالها والعمل على تطويرها وتحديثها، قضايا كثيرة تثيرها تلك الصفحات المجهولة والكنوز المنسية داخل الارشيف الثقافي في ظل مرحلة مهمة وفارقة ، ونحتاج دوماً إلي قراءتها قراءة عصرية لنستلهم منها الكثير من المعاني والأفكار.

ولفت إلى أن "من ابرز فصول الكتاب حديثه عن بدايات وزارة الثقافة وبيان وزير الإرشاد القومي فتحي رضوان أمام  مجلس الأمة في 21 أغسطس 1957 الذي يعد وثيقة تاريخية مهمة من أهم وثائق السياسة الثقافية فى مصر، وكذلك حديثه عن الدكتور عبد القادر حاتم وإطلاقه الشعار الشهير "كتاب كل ست ساعات، ومسرحية كل أسبوعين!". 

وأشار ريان إلى أن “تحدث الكتاب عن قافلة الثقافة الأولى تحركت إلى قرية مليج فى 30 ديسمبر سنة 1961، وتجمعات الكتاب والمثقفين والثورة الثقافية علي شاطيء الإسكندرية”. 

وتابع ريان: "كما يرصد الكتاب الفترة التي تولي فيها الأديب الكبير يوسف السباعي الوزارة ودوره في فترة حرجة من تاريخ هذا الوطن، وكذلك المشروع الثقافي الذي طرحه الدكتور سليمان حزين وسماه ( ميثاق العمل الثقافي في مصر ) 1980 وغيرها من الصفحات المجهولة. 

وختم ريان يقدم الكتاب " شخصيات بارزة و أدوار مختلفة ونقاشات وأزمات حادة وملفات مثيرة ووثائق وصور نادرة تكشف خفايا وأسرار الكثير من المواقف الحاسمة والأحداث الثقافية الشهيرة.

صدر لمحمد سيد ريان العديد من الأعمال والتي منها "تسويق المنتج الثقافي في عصر الثقافة الرقمية"، و"السياسة الثقافية في عهد ثروت عكاشة"، و"القوة الناعمة.. الكنز المصري".

كتاب جديد للكاتب محمد سيد ريان دار المحرر للنشر والتوزيع صفحات مجهولة من أرشيف الثقافة المصرية تجارب ثقافية فريدة ن بدايات وزارة الثقافة بيان وزير الإرشاد القومى فتحى رضوان

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وائل لطفي

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