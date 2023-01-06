السودانى: «خليجى 25» تتويج لجهود العراقيين فى التعاون والمحبة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن بطولة خليجي 25 تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي.

وقال "السوداني" في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25، على ملاعب البصرة الحبيبة، أهلًا وسهلًا بشباب الخليج، منتخبات وجماهير ومشجعين، على أرض العراق".

وأضاف: "هذه البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي، وكلّ ما بُذل من أجل النجاح، مشيرًا إلى أن بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام".



الرئيس العراقي

وأعلن الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الجمعة، للأوساط الرياضية والعراقيين جميعًا، عن انطلاق بطولة خليجي 25.

ورحب رشيد في تغريدة له "بالأشقاء في بلدهم الثاني تعزيزًا لعلاقات الصداقة المشتركة"، متقدمًا بالشكر "لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المستحق للعراق والعراقيين".

وأعرب رشيد عن أمله في أن "تكون هذه البطولة فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية".



انطلاق البطولة

وانطلقت اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، عندما يلتقي المنتخب العراقي «المضيف»، نظيره العماني، في السادسة مساءً، على استاد البصرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وعلى الرغم من وجود عدة منتخبات لها باع طويل في البطولة، إلا أن الظروف قد تكون مجهزة كي ينافس المنتخب العراقي على لقب البطولة وربما التتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما أن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وسبق لمنتخب العراق، أن توج بلقب كأس الخليج، في 3 مرات سابقة أعوام 1979، عندما استضافت العراق البطولة، وعامي 1984 و1988.

وسيخوض منتخب «أسود الرافدين»، بقيادة فنية جديدة للإسباني خيسوس كاساس، الذي سيخوض اليوم مباراته الرسمية الأولى مع العراق.

كان كاساس قاد المنتخب العراقي في مباراة ودية أمام نظيره الكويتي وفاز بها بهدف نظيف استعدادًا للبطولة.

وستكون مهمة المدرب الإسباني صعبة في المباراة الأولى، خصوصًا أنه سيواجه منتخب عمان، الذي حضر بكامل نجومه، والذي يسعى هو الآخر للتتويج باللقب، بعدما حققه مرتين عامي 2009 و(2017-2018).

وعلى جانب آخر، يلتقي المنتخب السعودي نظيره اليمني في التاسعة إلا الربع مساءً، على الملعب ذاته، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى.