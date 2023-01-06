الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2.6 طن لحوم فاسدة في سلسلة محلات تجارية شهيرة بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

 وأسفرت  الحملات عن  ضبط 3 مديرين مسؤولين عن فروع إحدى السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة  وبحوزتهم (2,620 كيلو جرام "لحوم مجمدة – مصنعات لحوم – لحوم بلدية – لحوم سودانى") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

 وتشكل خطراً على الصحة العامة حال عرضها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

أرباح بصورة غير مشروعة أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات صورة غير مشروعة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طن لحوم فاسدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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