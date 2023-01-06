الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منع حالتي تعد على الأراضي الزراعية ورفع 308 أطنان قمامة وأتربة بسنورس

التصدي لحالتي تعد
التصدي لحالتي تعد على الأراضي الزراعية ورفع (308) أطنان قمام

قامت الوحدة المحلية بقرية بيهمو بمنع حالتي تعد على الأراضي الزراعية، وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أن الوحدة قامت بردم حفر لإنشاء أساسات، على مساحة 12 سهماً لكل حالة.

وأضاف رئيس مجلس ومدينة سنورس، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها من التآكل.

 وقال رئيس المركز إنه يتم القيام بحملات نظافة مكثفة بعدد من طرق المركز لرفع الأتربة وتجمعات القمامة، وأسفرت عن رفع 300 طن قمامة و8 أطنان أتربة ومخلفات من مدينة سنورس والقرى،  كما يستمر تنفيذ حملات صيانة الإنارة بشوارع وطرق القرى، وجرى العمل بقرية بيهمو ، وتم تركيب 20 كشافا وصيانة 30 آخرين.

التصدي لحالتى تعد الأراضي الزراعية ورفع 308 أطنان قمامة الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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