الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مضاعفات الإصابة بكورونا.. إصابة نصير مزراوى بالتهاب فى غلاف القلب

نصير مزراوي
نصير مزراوي

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن سبب استبعاد الظهير المغربي نصير مزراوي من قائمة الفريق المسافرة إلى قطر لخوض المعسكر التدريبي الخاص بالفريق.

وتوجهت بعثة فريق بايرن ميونخ إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض المعسكر الإعدادي استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الألماني، بعد توقفها بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانًا أعلن خلاله إصابة نصير مزراوي بالتهاب بسيط في التامور، كنتيجة لمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر نادي بايرن ميونخ في بيانه بأن نصير مزراوي أُصيب خلال مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر بفيروس كورونا، وهو سبب غيابه عن مباراة دور ربع النهائي أمام البرتغال.

وأشار النادي إلى أنه خلال فحص متابعة لنصير مزراوي في ميونخ بعد كأس العالم، قام طبيب الفريق رولاند شميدت بتشخيص الدولي المغربي البالغ من العمر 25 عامًا، بالإصابة بالتهاب خفيف في التامور، ليخضع للعلاج.

ولن يكون نصير مزراوي متاحًا لكتيبة المدرب جوليان ناجلسمان في الوقت الحالي، حيث تُشير تقارير صحفية بأنه سيبتعد عن الملاعب لفترة تصل لـ6 أسابيع.

كما أن لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر لم يكن على متن الرحلة إلى الدوحة بسبب الإنفلونزا.

يُذكر أن التهاب التامور هو عبارة عن تورم وتهيُّج في الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب، وهو أحد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وقاد نصير مزراوي منتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم “قطر 2022” بعد الهزيمة أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتغيب مزراوي عن مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم، كما تم استبداله بين شوطي مباراة أسود الأطلس أمام فرنسا في دور نصف النهائي.

نصير مزراوي بايرن ميونخ مزراوي فيروس كورونا كورونا المغرب

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وائل لطفي

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