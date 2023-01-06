الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

مستشفيات بنها الجامعى
مستشفيات بنها الجامعى

وجّه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لاحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير كل التخصصات الطبية وفرق التمريض خلال الاحتفالات لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

من جهته، قال الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية في تصريحات صحفية أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على وجود الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كل المستويات.

احتفالات عيد الميلاد المجيد الدكتور عمرو الدخاخني الدكتور جمال سوسة الخدمة العلاجية رفع حالة الطوارئ مستشفيات بنها الجامعية

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رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

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