«الصحة»: الوضع الوبائى لـ«كورونا» مستقر.. ولدينا نظام ترصد قوى

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل البلاد مستقر حتى الآن.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزارة مستمرة في تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية، والعمل بنظام الترصد الوبائي للكشف عن انتشار أي سلالة جديدة، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة في كافة الموانئ البحرية والجوية والمعابر البرية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، خاصة القادمين من الدول المنتشر بها الفيروس.

ولفت إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على انتشار أي سلالة جديدة من الفيروس حتى الآن داخل البلاد، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب انتشار العدوي على نطاق واسع.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بأخذ جرعات اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في المستشفيات وكافة الوحدات الصحية للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن المتحور المتشر في عدد من الدول حاليًا أعراضه عبارة عن رشح وارتفاع درجة الحرارة، وكحة وتكسير في العظام، وتنتهي من 4 إلى 5 أيام، ولا تسبب دخول المستشفى، ولا تتسبب في حدوث حالات وفيات.