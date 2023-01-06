«حشيش الزمالك» يصل لصحيفة برتغالية (صورة)

أبرزت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، الأزمة التي نشبت، أمس الخميس، بخروج الثنائي أحمد فتوح وعبدالله جمعة، ثنائي الزمالك، من قائمة الفريق قبل مباراة الداخلية بالدوري الممتاز.

وعنونت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي: «جوسفالدو فيريرا يضطر لبيع لاعبين لكونهما تحت تأثير الماريجوانا».

وقال الصحيفة، فى تقريرها، إن رئيس الزمالك مرتضى منصور، المعروف بشخصيته القوية والمثيرة للجدل، قد ظهر عقب مباراة الزمالك، على قناة ناديه، ليتهم لاعبي الفريق بأن استبعادهما من التشكيل الأساسي قبل وقت قليل من المباراة كان بسبب تعاطيهما الحشيش.

وتابعت الصحيفة: لكن رئيس الزمالك فعل المزيد، حيث أبدى غضبًا من التحكيم، وصل لدرجة التهديد بالانسحاب من الدوري المصري.

وأضافت «ريكورد» أن منصور ذهب أبعد من ذلك، مؤكدًا أنه سيلتقي فيريرا اليوم في محاولة منه لإنقاذ النادي.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أصدر، أمس الخميس، بيانًا أعلن فيه انسحاب ناديه من مسابقة الدوري الممتاز، إلى جانب توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين، هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى.

وقرر رئيس الزمالك إيقاف أحمد فتوح وعبدالله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما بمعرفة الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، من أجل التأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس «كورونا» مع عرضهما للبيع.

وكان الزمالك قد حقق تعادلًا مثيرًا أمام الداخلية بهدف لمثله، في إطار الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.