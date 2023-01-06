تقارير: تييري هنري يقترب من تدريب منتخب بلجيكا

قالت تقارير صحفية أن الفرنسي تييري هنري هو المرشح الأوفر حظًا، لتدريب منتخب بلجيكا خلفًا للإسباني روبيرتو مارتينيز.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قد أعلن رحيل الإسباني روبيرتو مارتينيز، عن تدريب المنتخب بعد الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور المجموعات.

وعمل تييري هنري مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا بين عامي 2016 و2018 لتطوير أداء المهاجمين، قبل أن يعود للعمل مع روبيرتو مارتينيز أيضًا عام 2021، كما تولى في وقت سابق تدريب فريق موناكو الفرنسي في تجربة لم تُكلل بالنجاح.

وذكرت صحيفة "HLN" البلجيكية، أن هنري عرض نفسه على الاتحاد البلجيكي لتدريب المنتخب خلفًا لمارتينيز، ويُعد هو المرشح الأوفر في الوقت الحالي لشغل ذلك المنصب.

- هنري يحظى بدعم قادة المنتخب البلجيكي

وأشارت الصحيفة إلى أن هنري يحظى بدعم قادة المنتخب البلجيكي وعلى رأسهم روميلو لوكاكو وتوبي ألدفيرليد، حيث يرى مهاجم فريق إنتر أنه المدرب المناسب لخلافة مارتينيز، كما أنه يحظى بحب واحترام الجميع، ولديه القدرة على تدريب اللاعبين والتعامل معهم.

وأضافت الصحيفة بأنه سيتوجب على هنري القيام بتضحية مادية، حيث لن يحصل على الراتب الذي كان يتحصل عليه سابقه روبيرتو مارتينيز، إضافة إلى أن الراتب الذي سيتحصل عليه مع منتخب بلجيكا، سيكون أقل من الذي يحصل عليه مقابل تحليله مباريات الدوري الإنجليزي في القنوات الفضائية.

وارتبط تييري هنري في أوقات سابقة بتدريب منتخب مصر، وخسر تييري هنري لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا لصالح أولفييه جيرو، وتوقف رصيد أهداف أسطورة فريق أرسنال وبرشلونة السابق عند 51 هدفًا مقابل 53 هدفًا لمهاجم فريق ميلان الحالي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المدير الفني لمنتخب بلجيكا خلال شهر يناير الجاري، خلفًا لروبيرتو مارتينيز.