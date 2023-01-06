استعدادات أمنية لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالإسكندرية

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، عن اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المشددة على جميع الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى إسناد مهمة الدخول والخروج من وإلى الكنيسة إلى فريق كشافة الخاص الكنيسة.

وقام اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، بتفقد خدمات تأمين الكنائس بقطاعى غرب وشرق المدينة، وحرص علي يقظة رجال الأمن في عملية التأمين.

كما حث مدير الأمن القوات على توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة، والتأكد من وجود جهاز كشف المعادن وتأمين الأعماق وعمل حرم أمن وعدم السماح بترك سيارات بجوار الكنائس.

كما عقد البروي اجتماعات مع القيادات الأمنية لاتخاذ كل التدابير والاحتياطات والإجراءات التأمينية اللازمة لإجهاض أية محاولات من شأنها المساس بالوضع الأمنى بالبلاد، والتأكيد على توفير جو احتفالي سعيد للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وأكد على تشديد الإجراءات الأمنية وربط كاميرات المراقبة الموجودة فى الأماكن المحيطة بالكنائس بكاميرات مديرية الأمن، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات، والاشتباه فى أى شخص غريب يحمل أى حقائب أو مواد غريبة، وتوعية العاملين بالكنائس ومسئوليها، بملاحظة الأشخاص الغريبة، والإبلاغ عن أى بلاغات أو تحذيرات أيًا كانت نوعها.

كان قد أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، مقدمًا التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

كما هنأ المحافظ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال اللواء محمد الشريف، إن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنساني، داعياً المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.