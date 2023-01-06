الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلاف على صيانة دراجة.. الأمن يكشف ملابسات مقتل ميكانيكي في مشاجرة بالعياط

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كشف كواليس مقتل ميكانيكي فى إحدى قرى العياط، حيث تبين أن عاملا تشاجر معه بسبب الخلاف على صيانة دراجة بخارية، واعتدى عليه خلال المشاجرة، مما أسفر عن مقتله.

وأقر المتهم عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وميكانيكي، بسبب الخلاف على صيانة دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع الميكانيكي.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث العياط دراجة بخارية المشاجرة مديرية أمن الجيزة عامل

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