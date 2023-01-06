ضبط 17 طن أرز فى مخازن دون ترخيص بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار جهود التفتيش وضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

جاء ذلك خلال الحملة المفاجئة التي قادها محافظ القليوبية للتفتيش على مخازن تجار الجملة لمجابهة احتكار السلع بغرض حجبها لزيادة سعرها على المواطنين بحضور الأجهزة التنفيذية.

وتم المرور على عدد من مخازن تجار الجملة بعزبة أبوحشيش بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها وقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، حيث تم ضبط (١٧ طنا لسلعة الأرز) بمخازن تدار دون ترخيص ومجهولة المصدر.

وعلى الفور أصدر "الهجان" تعليماته بالتحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، مؤكدًا طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحرير محضر لمتعهد توزيع الدقيق للمخابز، تم ضبطه أثناء المرور على طريق قرية ميت كنانة، وذلك لعدم انتظام سجل حركة الدقيق.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم ضبط عدد (٥٦ طنا لسلعة الأرز) على مدار حملاته التفتيشية المتتالية، مشددا على تجار الجملة بضرورة الالتزام بتوزيع جميع السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين على المولات وتجار التجزئة، خاصة الأرز وبأسعاره المعلنة، لعدم تعرضهم للغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز الخمسة ملايين جنيه طبقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

فيما كلّف المحافظ، مديرية التموين باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية، وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، علاوة على المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية واستقرار الأسعار بالأسواق من خلال غرف العمليات.