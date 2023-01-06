كوريا الجنوبية وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعى بين البلدين

اقترحت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على ماليزيا تعزيز التعاون في مجالات مثل التبادلات رفيعة المستوى وصناعة الدفاع والبنية التحتية والمدن الذكية، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، ونظيره الماليزي زامبري عبدالقادر.

وقالت وزارة الخارجية الكورية، "إنه خلال المكالمة الهاتفية، أشار الوزير بارك إلى أن التعاون بين كوريا الجنوبية وماليزيا يتطور في مختلف المجالات منذ إقامة علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1960، واقترح تعزيز التعاون الجوهري بمناسبة الذكرى الأربعين للتعاون بين البلدين في مجال السياسة الشرقية هذا العام".

والسياسة الشرقية هي الأنشطة التي أطلقها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، لتعلم السياسات الاقتصادية لكوريا الجنوبية واليابان في الثمانينيات.

وأوضح الوزير بارك للجانب الماليزي استراتيجية الحكومة الكورية الجنوبية في المحيطين الهندي والهادئ ومبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية والآسيان، واقترح تعزيز التواصل الاستراتيجي، كما طلب من الجانب الماليزي الدعم لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان، حسبما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

- الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية تهدد الأمن في المنطقة

واتفق الجانبان على أن عمليات "إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لا تهدد الأمن في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في المنطقة والمجتمع الدولي بأسره"، والحاجة الملحة لرد موحد وحازم من المجتمع الدولي.

وقالت الوزارة إن الوزير زامبي "جدد دعم بلاده للمبادرة الجريئة وهي خارطة طريق نزع السلاح النووي للحكومة الكورية الجنوبية".

تجدر الإشارة إلى أنه العام الماضي وقعت البلدان خلال مباحثات جرت على مستوى وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والماليزي على مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي، إضافة إلى اتفاقهما على عقد اجتماع على مستوى العمل في وقت لاحق لمناقشة التبادلات الشعبية والتعليم العسكري والتعاون في صناعة الدفاع والخدمات اللوجستية

وقالت خارجية سول حينها في بيان إن الوزيرين اتفقا على وجهة النظر القائلة بأن التعاون الثنائي في صناعة الدفاع يمكن أن يصبح "رمزًا للثقة المتبادلة ولشراكة استراتيجية قوية".