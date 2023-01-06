«الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن مشروعات الصعيد تكلفت 7 تريليونات جنيه

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تم صرفه حتى الآن في مشروعات الصعيد بلغ 7 تريليونات جنيه، مشيرا إلى تواضع ذلك الرقم أمام الحلم الذي تسعى الدولة لتحقيقه.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي: مشروعات الصعيد تكلفت 7 تريليونات جنيه"، إن الرئيس السيسي وجه خلال كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج أمس بتوفير التمويل اللازم لإنجاز مشروعات طلاب محافظة سوهاج.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال إنه سيوفر الدعم لأفكار شباب سوهاج، لتحويلها إلى مشروعات عملاقة، موضحا أن نصف المشروعات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جرى تنفيذها بعيدا عن حياة كريمة، والنصف الآخر يدخل ضمن حياة كريمة، وما تم صرفه حتى الآن وصل إلى 7 تريليونات جنيه، وهو رقم متواضع جدا أمام الحلم الذي تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين مؤكدا أننا ماضون قدما بشكل قاطع وبإرادة حقيقية في مسيرة تطوير صعيد مصر والعمل بكل جد وبذل كل جهد يحقق لأهالينا في الصعيد ما يستحقونه من تنمية واستقرار وجودة الحياة.

وأضافت الصحيفة أنه خلال لقاء الرئيس السيسي مع عدد من متطوعي «حياة كريمة» قال «لسه فيه مرحلة تانية ومرحلة ثالثة، وإحنا وعدنا الناس، في ريف مصر كله أننا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم إن شاء الله وبكل اللي بيطوع أو كل اللي بيعمل معاكم، أوجه له الشكر والتحية، وإن محافظات الصعيد لم تكن أبدا مهمشة أو منسية، لكن الدولة فقط لم تكن قادرة»، مشيرا إلى أن ما يحدث من تطوير حتى الآن توفيق من الله، ومحاولة لتطوير الفكر.