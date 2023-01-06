اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 25 مسجدًا بعدة محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 521 مسجدًا، منها 429 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و92 مسجدًا صيانة.

ولفتت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في إطار خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، مشيرة إلى أنه بناء على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التى قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:



مديرية أوقاف أسوان

1. التقوى – قرية السراج – مركز إدفو - الرديسية.



مديرية أوقاف المنيا

2. الحق عبده أبوزيد- جزيرة الكرم- أبوزيد

3. على زين العابدين – عزبة يعقوب بباوى - سمالوط

4. الرحمن – ناحية النابورة – مغاغة

5. الرحمة – البسقلون - العدوة

6. السلام – ناحية النابورة – مغاغة.



مديرية أوقاف الجيزة

7. محمد راشد محمد عودة – ابنى بيتك 6 أكتوبر حرف ز قطعة رقم 5 مركز خدمات ابنى بيتك.



مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. عبد الحميد إسماعيل – أبوريا – الرياض

9. التقوى – قرية أولاد صلاح - بلطيم

10. عزبة قبيبة البحرية - دسوق.



مديرية أوقاف الفيوم

11. بدوية – أبوشنب - أبشواي

12. الرحمن البحرى – عزبة الصينى - ترسا.



مديرية أوقاف بنى سويف

13. حسين سالم – عزبة حسين سالم – مناشى أبو صير – إدارة الواسطى.



مديرية أوقاف البحيرة

14. أبو رجيعة- رزافه - الدلنجات

15. المؤاجرين – كوم المناصير- دمنهور

16. التوبة الغربى – كوم المناصير – دمنهور

17. عزبة الوكيل – جزاير عيسى - الدلنجات

18. عبد الحميد موسى فضل – زاوية حمور - الدلنجات

19. عبد الونيس فرج رزافه - الدلنجات.



مديرية أوقاف الدقهلية

20. أبوالهدى – دكرنس .



مديرية أوقاف الشرقية

21. عبد العال عبد المجيد - تلراك

22. النور – عزبة شهوان – منيا القمح

23. طلبة شحاته - الحسينية

24. السيد أحمد عوض الله - القنايات

25. السلطان عبد القادر – كشيك – أبو حماد.