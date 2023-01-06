الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مشاركة الكنائس الأرثوذكسية فى تجنيز البابا بنديكتوس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت الكنائس الأرثوذكسية الشرقية (Oriental) في صلوات تجنيز قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر البابا الفخري للكنيسة الكاثوليكية، والتي أقيمت في ساحة القديس بطرس الرسول بالفاتيكان.

 

وأوفد قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما لحضور الصلاة نيابة عن قداسته. 

 

ونقل نيافته تعزيات قداسة البابا إلى قداسة البابا فرانسيس الأول، وذلك عقب انتهاء صلوات التجنيز.
 

من جهته عبر قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن عميق شكره وتقديره لهذه المشاركة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقداسة البابا تواضروس.

 

وحضر صلوات التجنيز أيضًا من الكنائس الـ Oriental نيافة المطران الخجاج برساميان من الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، ونيافة المطران ناريج أليمازيان من الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية لبيت كيلكيا الكبير بأنطلياس، بلبنان، ونيافة المطران إبراهيم مار إسطفانوس من الكنيسة السريانية الارثوذكسية بمالانكارا الهندية الأرثوذكسية.

 

وكانت قد وافت المنية، صباح السبت، البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، الذي أغمض عينيه للمرة الأخيرة عند الساعة التاسعة والدقيقة الرابعة والثلاثين في مقر إقامته بدولة حاضرة الفاتيكان، حيث اختار أن يُقيم منذ أن أعلن استقالته في فبراير من العام ٢٠١٣.

 

خبر وفاة البابا يوزيف راتزينغر- البالغ من العمر خمسة وتسعين عاما- أعلنه مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في مذكرة جاء فيها أن "البابا بندكتس السادس عشر عاد إلى بيت الآب". كتب بروني: بكثير من الألم أعلمكم أن البابا الفخري بندكتس السادس عشر فارق الحياة اليوم عند الساعة التاسعة والدقيقة الرابعة والثلاثين، في دير والدة الكنيسة في الفاتيكان".

 

رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، امس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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