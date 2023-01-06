الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هاجر أحمد تكشف سبب معارضة أهلها لدخولها المجال الفنى

هاجر أحمد
هاجر أحمد

أكدت الفنانة هاجر أحمد، أن هواية التمثيل بدأت لديها وهي صغيرة جدًا، وكانت تشارك خلال فترة دراستها بمسرح المدرسة وتشارك في كل النشاطات.

 

لم يمنعها خجلها الشديد من حب المسرح

وأضافت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on"، أنها كانت تقدم دور الشيطان أغلب الوقت وذلك لأن فيه أكشن أكثر من دور الملاك، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا تتواجد في المسرح رغم خجلها الشديد ولكنها كانت تحب مشاهدتهم وهم يمثلون.

 

وأكدت أن عائلتها عارضت دخولها مجال التمثيل في البداية وذلك لخوفهم عليها بسبب ظروف التصوير وطوال الوقت كان يرددون كلمة "خلي بالك من نفسك"، وذلك بسبب أنها الصغرى وأنها مهما كبرت ستظل في نظرهم طفلة.

 

 وأشارت إلى أن شقيقتها الكبرى "هند"، وشقيقها كانا دائمًا يرافقانها خلال التصوير وأنهما سانداها كثيرًا.

هاجر احمد مجال التمثيل عارضة المسرح التمثيل التصوير

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