الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي

إصابة شخص
إصابة شخص

شهد طريق السويس الصحراوي، إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوي، مفاده وجود مصادمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات.

وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طريق السويس اصابة شخص صدمته سيارة عبوره الطريق

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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي

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