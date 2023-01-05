الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع عاطل فى منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية

كشفت التحريات الاولية  للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص في منشأة القناطر، حيث تبين مفارقته الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم منشأة القناطر من غرفة النجدة، يفيد بالعثور علي جثة شاب ملقاة بالزراعات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع  الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة" أ.ع" وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تحريات الجيزة جثة منشأة القناطر جرعة زائدة المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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