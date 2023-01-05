حملات لتوصيل المياه النظيفة ضمن «حياة كريمة» بقرية كفر شاهين بالغربية

طورت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، وجاء ذلك من خلال تطوير شبكات الطرق وترميم المنازل المتهالكة وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها، إلى جانب إحلال الوحدات الصحية ومراكز الشباب.

وقدمت المبادرة خدمات كثيرة لسكان قرية كفر شاهين بمحافظة الغربية، وكانت من أهم الخدمات توصيل المياه النظيفة لجميع المنازل، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرى بعدما عانوا على مدار سنوات كثيرة بسبب قلة الخدمات داخل قريتهم.

سعادة الأهالي لا توصف.. ودعواتهم لا تنقطع

في ذلك السياق قال عادل محمد، 20 عامًا، أحد أعضاء المبادرة الرئاسية فى قرية كفر شاهين بمحافظة الغربية، إن القرية كانت تعانى بشدة قبل وصول «حياة كريمة»، في ظل الزحام الشديد وحوادث السير بسبب تهالك الطرق، بالإضافة إلى انتشار القمامة ما أدى لانتشار الأمراض بين الأهالى.

وأضاف: «معظم المرافق العامة والبنية الأساسية كانت متهالكة تمامًا، وشبكات المياه والصرف الصحي لم يتم تجديدها منذ نحو 25 عامًا، ما جعل المياه غير صحية، مما أثر سلبًا على صحة الأهالي».

وتابع: «المبادرة عملت على تطوير البنية التحتية للقرى بشكل عام، وعلى رأسها شبكة مياه الشرب والصرف الصحى، التى شغلت حيزًا كبيرًا من اهتمام (حياة كريمة) داخل محافظة الغربية، وكان الهدف الأول هو توصيل مياه الشرب النقية لكل المواطنين».

وأوضح أنه يعمل حاليًا على دعم المنازل بفلاتر المياه، ويبدأ رحلة عمله فى الصباح الباكر، مرتديًا قميصًا يحمل شعار المبادرة الرئاسية، الذى يفتح له قلوب الأهالى، الذين يقابلون المبادرة وفرقها بترحاب كبير، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر لانتمائه لمبادرة عظيمة بهذا الحجم.

وتابع: «سعادة الأهالي بتوصيل فلاتر المياه لا توصف، ودعواتهم لا تنقطع، وتلاحقنا فى كل مكان، ما يجعلنا نشعر بقيمة ما نقدمه، ونتأكد أن تلك المبادرة من أعظم ما يجري تنفيذه على أرض مصر». ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهده الكبير وإطلاقه مبادرة «حياة كريمة»، التي غيرت حياة الملايين من الأسر بالقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.