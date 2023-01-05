بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يهزم جيرسون سبور فى الدورى التركى

حقق فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، فوزًا كبيرًا على نظيره جيرسون سبور، في المباراة التي جمعتعهما ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري التركي، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق طرابزون سبور بهدف دون رد.

وشارك محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لفريقه واستمر في الملعب حتى الدقيقة 81 وتم استبداله بزميله منتصر الحتيمي.

وفرض طرابزون سبور سيطرته على مجريات اللعب منذ انطلاق المباراة وجاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وسجل رياض باجيش، هدف التقدم لفريق طرابزون سبور، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين لم تحدث الكثير من الخطورة على المرمى خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو طرابزون سبور كرة على المرمى من 6 محاولات، ومثلها من 3 محاولات لفريق جيرسون سبور.



وواصل طرابزون سبور استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، وتفجر الأداء الهجومي لفريق طرابزون سبور في ظل تراجع من لاعبي جيرسون سبور.

وأضاف ماسمليانو جوميز، الهدف الثاني لفريق طرابزون سبور في الدقيقة 69، قبل أن يضيف دوجوكان هاسبولات، الهدف الثالث في الدقيقة 75.

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب لاعبي فريق طرابزون سبور خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط لتسجيل الهدف الرابع وزيادة فارق الأهداف ولكن المباراة انتهت بالفوز بثلاثية.

وسدد لاعبو طرابزون سبور 8 كرات على المرمى من أصل 17 محاولة، فيما خرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل تسديدة من أصل 5 لفريق جيرسون سبور، وخرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ طرابزون سبور على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق جيرسون سبور.



ورفع طرابزون سبور رصيده للنقطة 29 في المركز الخامس فيما توقف رصيد فريق جيرسون سبور عند 19 نقطة في المركز الـ11.