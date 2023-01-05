«ضربة على الرأس» تُنهي حياة شاب خلال مشاجرة في العياط

لقي شاب مصرعه خلال مُشاجرة نشبت بينه وأحد الأشخاص بمدينة العياط، ونقل الجثمان إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي "سعد.ع."، 25عاما، مصاب بضربه علي الرأس.

وباجراء التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه في مشاجرة بين طرفين، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.