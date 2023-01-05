توفير 235 فرصة عمل فى القطاع الخاص بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية، عن توفير 235 فرصة عمل بالقطاع الخاص في العديد من التخصصات، برواتب مجزية، فضلاً عن توفير التأمين الصحي والاجتماعى في 12 شركة بمرتبات تبدأ من 2400 جنيه.

وقالت إيمان شحاتة مدير مديرية القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن تتم متابعة التعيين مع الشركات وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

وأشارت "شحاتة" إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب والحد من نسب البطالة وتعد الدفعة الأولى في العام الجديد 2023 منوهة بأنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه لمديرية القوى العاملة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

وأوضحت شحاتة عبارة عن عمال تعبئة وحياكة ومقص دار وإنتاج ومندوبين مبيعات وعمال مخازن وسائقين ومدرسين وعمال إنتاج وعمال زراعيين وعمال سنجر وعمال تعبئة وتشطيب وأمن وفق الجدول التالي: