الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع البورصة الأمريكية بسبب مخاوف من السياسة النقدية

البورصة
البورصة

تراجعت أسهم وول ستريت يوم الخميس، بعد أن زادت بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع من المخاوف بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

فيما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات - وكيل لأسعار الفائدة الفيدرالية - بعد مسح أجرته شركة ADP للرواتب أظهر قفزة قدرها 235000 وظيفة في القطاع الخاص في ديسمبر، أكثر من المتوقع، بحسب فرانس برس.

يأتي الاستطلاع بعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والذي استمر في الإشارة إلى موقف متشدد بشأن التضخم بعد الزيادات المتعددة في أسعار الفائدة في عام 2022.

ستستوعب الأسواق المزيد من بيانات الوظائف يوم الجمعة مع إصدار تقرير التوظيف الرسمي للحكومة.

بعد حوالي 20 دقيقة من التداول، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2 في المائة إلى 32882.35.

كما انخفض مؤشر S&P 500 واسع النطاق بنسبة 1.2٪ إلى 3808.49 ، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب الغني بالتكنولوجيا 1.4٪ إلى 10311.54.

من بين الشركات الفردية، تراجعت أمازون بنسبة 1.1 في المائة حيث أعلنت أنها ستلغي 18000 وظيفة في أكبر تقليص في تاريخ الشركة العملاقة على الإنترنت.

غرقت Bed Bath & Beyond بأكثر من 23 في المائة حيث حذرت من أن هناك "شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة" ، في إشارة إلى أنها قد تقدم طلبًا للإفلاس.

وول ستريت التوظيف الأمريكية النقدية الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الفيدرالية

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وائل لطفي

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