الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إحدى المستفيدات من شبكات الصرف بـ«حياة كريمة»: إنهاء الأعمال في وقت قياسي

حياة كريمة
حياة كريمة

طورت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لرفع العبء عن كهل المواطنين، الذين عانوا على مدار سنوات طويلة بسبب المياه الغير نظيفة، والتي سببت الكثير من المشاكل الصحية وانتشار الأمراض بينهم. 

إنهاء أعمال إحلال الشبكة في وقت قياسي

في هذا الإطار قالت شيماء عبدالله، 20 عامًا، من سكان قرية كفر شاهين، إنها متزوجة منذ 3 أعوام، وأنجبت طفلين يحتاجان لرعاية كبيرة، ونبه عليها الطبيب بتنقية مياه الشرب قبل أن يتناولها الأبناء نظرًا لتلوثها الشديد.

وأضافت «شيماء» أنها كانت تضطر لغلى المياه، ثم وضعها فى الثلاجة، ثم غليها مرة أخرى وانتظارها حتى تبرد، لتصبح خالية من الشوائب، مضيفة أن هذه العملية كانت تستغرق نحو ٤ ساعات يوميًا.

وأكملت أنها لم يكن لديها بديل عن اللجوء إلى هذه الوسائل؛ للحفاظ على سلامة وصحة طفليها، خاصة أنهما ما زالا رضيعين، وكانت تخشى من إصابتهما بأمراض الكلى.

وكشفت عن أنها حكت كل هذه التفاصيل لفريق البحث الميدانى التابع لـ«حياة كريمة» خلال زيارته منزلها، فأخبرها بأن المياه غير النظيفة مشكلة الكفر بأكمله، وستتم السيطرة عليها خلال الأيام المقبلة.

وقالت إن عمال المبادرة الرئاسية انتهوا مؤخرًا من ترميم وإحلال شبكتى مياه الشرب والصرف الصحى فى وقت قياسى جدًا، وبعد أيام قليلة فوجئت برجال المبادرة يطرقون باب منزلها، حاملين معهم كميات هائلة من «فلاتر» تنقية مياه الشرب، وأخبروها بأنها ستحصل على هذه الخدمة دون دفع أي رسوم أو أموال.

 واختتمت بقولها: «أصبحت مطمئنة من المياه التي أسقيها للأطفال، وأنه بعون الله وبفضل المبادرة الرئاسية سيكون أبناؤها في مأمن من أمراض الكلى».

المبادرة حياة كريمه شبكات الصرف الصحي مياه الشرب النائية القرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

رئيس أزهر السويس يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية

كابتن علياء ثابت: تكريم رئيس الجمهورية حلم وإحساس لا يوصف

78 قرار تصالح على مخالفات البناء «نموذج 10» لأهالي مدينة شرم الشيخ

الصعيد بيتغير.. تفاصيل افتتاح الرئيس السيسى المشروعات التنموية فى محافظة سوهاج

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر

الضوء الشارد وشيخ العرب همام.. أشهر الأعمال التلفزيونية الصعيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى