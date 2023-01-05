الرئيس السيسى يؤكد ضرورة إنشاء مجمعات صناعية وسكنية بالمناطق غير الزراعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضرورة إنشاء مجمعات صناعية وسكنية في المناطق غير الزراعية لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال الرئيس السيسي- خلال افتتاحه اليوم الخميس، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج- إن الهدف من إنشاء المناطق السكنية هو عدم استهلاك الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء المجمعات الصناعية هو توفير فرص عمل للمواطنين، وأن هناك حاجة لإقامة الكثير من المجمعات الصناعية والسكنية لتلبية احتياجات المواطنين.

وتساءل الرئيس السيسي، خلال حواره مع أصحاب المصانع الصناعية المقامة غرب جرجا بمحافظة سوهاج، عن عدد العاملين وحجم المرتبات التي تقدم لهم؟، مشيرًا إلى أنه في حالة التوسع والتيسير على المواطنين لإقامة مثل هذه المصانع سيتم المساهمة بشكل كبير في استفادة المواطنين بدلًا من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وطالب الرئيس السيسي بدعم هذه المصانع من خلال البحوث وجودة الإنتاج، سواء من خلال توفير الخبرات أو تدريب العاملين ليصبح المنتج النهائي لهذه المصانع منافسًا ويحقق المواصفات العالمية.

ومن جانبه، أعلن صاحب أحد المصانع المتخصصة في صناعة الأحذية، عن تقديم أول ألف حذاء من الإنتاج كهدية للأهالي في مبادرة "حياة كريمة"، معربًا عن شكره للرئيس السيسي على دعمه لقطاع الصناعة.