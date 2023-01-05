الرئيس السيسى: 102 مليار جنيه حجم تكلفة التطوير فى سوهاج

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه، وتساءل الرئيس عن باقي المحافظات وكم تحتاج من تكلفة للتطوير؟ مشيرًا إلى أنه إذا تم إنشاء مكتب بريد أو مدرسة أو مستشفى فهى في حاجة لأطقم عمل وإدارة ومصاريف صيانة يجب توفيرها لضمان استمراريتها.

جاء ذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج.

وأكد الرئيس السيسي أن كل ما يتم إنجازه الآن هي محاولة لسد الفجوة والوصول للمعدلات الطبيعية لعملية التطوير ، لافتا إلى أن مصر في حاجة لإنشاء 60 ألف فصل دراسي سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد الفصول الحالية لا تكفي عدد الطلاب الذين هم في حاجة إلى التعليم، موضحا أن تكلفة إنشاء 60 ألف فصل في العام سيكلف خزينة الدولة حوالي 60 مليار جنيه.

ووجه الرئيس الحديث لبعض الشباب الذين حضروا فعاليات افتتاح بعض المشاريع التنموية في سوهاج، قائلا: "إن أفكاركم وأحلامكم قد تكون هي السبب في تغيير وضع البلاد".

وأكد أن الدعم المادي لمشروعات الشباب المشاركين في "رؤية مصر 2030" موجودة وبأية مبالغ، مشيرا إلى أن كل نموذج من مشروعات الشباب المشاركين قد يحتاج إلى مبلغ يتراوح ما بين مليون جنيه إلى ثلاثة ملايين جنيه لكي يتم تنفيذ أفكارهم ونجاحها كمشروعات، قائلا "نحن جاهزون بأي مبالغ قد تحلمون بها وسيتم توفيرها بالرغم من الضغوط التي تواجهها الدولة".

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "النماذج الستة للشباب قد يتمكن 50% منهم من الوصول لنتيجة وقد تصل إلى 100%، فما علينا إلا أن نحلم ونسعى لتحقيق حلمنا وأن نصدّق أننا سنحقق النجاح".

وأشار الرئيس إلى أنه يتابع مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات عليها، والتي من بينها على سبيل المثال من يطالبون وزير النقل كامل الوزير بالتوقف عن تنفيذ مشروعات الطرق، لافتا إلى أن من يقول مثل هذه التعليقات لم ير المناطق التي يتم تنفيذ مشروعات الطرق بها وكيف يعيش المواطنون فيها، مؤكدا أهمية شبكة الطرق لتحقيق سهولة الحركة بين كل المحافظات.

وأضاف: "عندما تم البدء في مشروعات الصرف الصحي كانت نسبة تغطيتها 13% على مستوى الجمهورية، وأن المسئولين قبل أن أتولى السلطة كانوا يحلمون بالوصول إلى نسبة 100% ولكن لم يستطيعوا تحقيق ذلك".