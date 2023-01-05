الخميس 05 يناير 2023
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تحقيقات ومتابعات

بعد افتتاح الرئيس مستشفى سوهاج.. مواطنة: «مكان يحترم آدمية الإنسان وبكامل التجهيزات الطبية»

مواطنة
مواطنة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات المهمة بمحافظة سوهاج أبرزها مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، إضافًة إلى 5 مشروعات جديدة لمياه الشرب، بالإضافة إلى أول قرية نموذجية بسوهاج، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأعربت إيمان سلامة، من أهالي محافظة سوهاج، عن فخرها بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعددٍ من المشروعات المهمة بالمحافظة، ووصفتها بـ"الإنجازات العملاقة"، متوجهة بالشكر للرئيس على جهده في إنشاء مشاريع عملاقة وتطوير مناطق الصعيد.

وتابعت “سلامة” في تصريحات خاصة، لـ"الدستور": "مستشفي سوهاج الجامعية الجديدة إنجاز حقيقي، وتحقق المعادلة الصعبة حيث تضم أطباء علي مستوي عال، واساتذة الطب المتميزين في كل التخصصات ومكانا راقيا يحترم آدمية الإنسان وبكامل التجهيزات الطبية".

وأضافت: “حق المريض في الرعاية الصحية الحكومية بمستوي أعلي من القطاع الخاص وبدون أي مبالغة، التحدي القادم هيكون في الحفاظ عليها".

واختتمت حديثها: "شكرا رئيس جامعة سوهاج أستاذنا الدكتور مصطفي عبدالخالق، شكرًا استاذنا الدكتور مجدي أمين عميد كلية طب سوهاج، شكرًا الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي لمستشفيات سوهاج الجامعية، شكرا دكتور مصطفي هريدي مدير المستشفي الجديدة، مجهود كبير وتعب، مبروك علينا".

سوهاج محافظة سوهاج مواطنات الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

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