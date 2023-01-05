نائب محافظ بورسعيد يتفقد المكتبة العائمة بالميناء

كلّف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، بتفقد سفينة الكتب لوجوس هوب بميناء بورسعيد.

ورحب نائب المحافظ ، بالزوار من ممثلي السفارات والقنصليات وطاقم السفينة بالكامل في مصر ومحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن مصر حضارتها تمتد لأكثر من ٧ آلاف عام، متمنيًا لجميع فريق العمل أن يتعرف على حضارة مصر، والتعرف أيضًا على الثقافة المصرية وتاريخها، مؤكدًا أن بورسعيد لها حضارة كبيرة منذ عام ١٨٦٩.

وقال: «يمر أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية عبر بورسعيد، وجميع سفن العالم تمر عبر قناة السويس»، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة زار بورسعيد سفن كثيرة من خلال رحلات اليوم الواحد، لافتًا إلى أن شعب بورسعيد لديه ثقافات متنوعة، فهو شعب ترحاب بطبيعته، فهو يعتاد استقبال السفن يوميًا، متمنيًا لطاقم المركب زيارة كافة المعالم السياحية، والتاريخية والأثرية والطبيعية، والمحميات الطبيعية ببورسعيد، وأن يقضوا رحلة متميزة وسعيدة، كما تمنى لزائري بورسعيد من المحافظات زيارة سعيدة.

وقال نائب المحافظ، إن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجّه بتقديم كل الدعم والتقدير لطاقم السفينة، والتأكد من تيسير الإجراءات اللازمة خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد.

وأكد نائب المحافظ أن محافظة بورسعيد اتخذت كل الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية، للتأكد من نجاح رحلة السفينة الثانية لمصر، والتأكد من تقديم الدعم على أكمل وجه، وأشار إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لأي دعم تقدمه لطاقم السفينة خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد.