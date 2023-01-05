الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسي لأهالي سوهاج: «إن كان عليا ألف الدنيا وآجي للناس وأقعد معاهم كده»

جريدة الدستور

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي «إننا نظمنا نفسنا بشكل مختلف، من أجل تطوير البلد، وربنا يوفقنا، الأمر كله مش لينا لكن ليه هو، ونقول يا رب تاني وزيادة».

ووجه الرئيس السيسي الشكر لأهالي قرية أم دومة، قائلا: «سعداء إننا شوفناكم وكل سنة وانتوا طيبين، وإن كان عليا ألف الدنيا وآجي للناس وأقعد معاهم كده، أصل أنا واحد بسيط».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دومة بمركز طما إحدى قرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.

كما يفتتح مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

عبد الفتاح السيسي أم دومة محافظة سوهاج مستشفى سوهاج التعليمي جامعة سوهاج الجديدة

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