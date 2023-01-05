السيسي لأهالي سوهاج: «إن كان عليا ألف الدنيا وآجي للناس وأقعد معاهم كده»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي «إننا نظمنا نفسنا بشكل مختلف، من أجل تطوير البلد، وربنا يوفقنا، الأمر كله مش لينا لكن ليه هو، ونقول يا رب تاني وزيادة».

ووجه الرئيس السيسي الشكر لأهالي قرية أم دومة، قائلا: «سعداء إننا شوفناكم وكل سنة وانتوا طيبين، وإن كان عليا ألف الدنيا وآجي للناس وأقعد معاهم كده، أصل أنا واحد بسيط».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دومة بمركز طما إحدى قرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.

كما يفتتح مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.