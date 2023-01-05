البابا تواضروس: نقدر جهود وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد، صباح الخميس، بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة، على رأس وفد دعوي كبير من قيادات الأوقاف.

وضم وفد الأوقاف: الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية.

وذلك في إطار الروح الوطنية العظيمة التي يعيشها الشعب المصري بكافة أطيافه، والتي صارت أنموذجًا للعيش المشترك في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الوحدة الوطنية.

وأكد وزير الأوقاف أن مصر تعدُّ أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، والمصريون نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد، والوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج شديد التميز لترسيخ أسس السلام العالمي ، مثمنًا المواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية.

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بجهود وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح، وترسيخ أسس العيش المشترك، وبإدارتها لملف الوقف.

هذا وقد أكد كل من قداسة البابا تواضروس الثاني ووزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن مصر أنموذج فريد في نشر ثقافة التسامح الديني، وفهم مقتضيات العيش المشترك.