تعرف على شخصيتك من خلال الألوان

تلعب الألوان دورًا كبيرًا في حياتنا من خلال تأثيرها المباشر على حالتنا المزاجية، فبعض الألوان تضفي الإحساس بالبهجة والسعادة والبعض الآخر يوحي لنا بشيء من الإحباط والكآبة، ولا يقتصر تأثير الألوان على الإنسان فقط ولكنه يمتد أيضًا للنبات والحيوان.

وفي السطور التالية نتعرف على تطور الألوان عبر التاريخ البشري وتأثير الألوان على الكائنات المختلفة، وكيف يمكن لألوان معينة تحسين معدلات الذكاء لدى الأطفال، من خلال كتاب "الألوان والاستجابات البشرية لها" للكاتب فيبر بيرين:

تطورت الألوان عبر التاريخ البشري، كان الإنسان البدائي يعتقد أن اللون الأحمر هو لون النار، وأن اللون الأبيض هو لون الماء، وأن اللون الأسود هو لون الأرض وأي لون غير معروف هو خليط من تلك الألوان الثلاثة.

استخدم الإنسان القديم الألوان المباشرة وكان عددها ثماني ألوان، وقد تمثلت تلك الألوان في الأحمر والذهبي والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني والأبيض والأسود، واعتبر المصريون القدماء أنفسهم من أعضاء العرق الأحمر واستخدموا مساحيق زينة حمراء، وقد وجدت في مقابر المصريين القدماء العديد من الخواتم المصنوعة من حجز اليشم الأحمر ومن الخزف الأحمر والزجاج الأحمر، وكان اللون الأصفر لون الآسيويين واللون الأبيض لون شعوب الشمال وكان اللون الأسود لون الزنوج.

وفي كتاب الليالي العربية للسير "ريتشارد بيرتون" المترجم عن "ألف ليلة وليلة" توجد حكاية الأمير المسحور وفيها تسحر زوجة الأمير سكان الجزر السوداء، وكان المواطنون ينتمون إلى أربع ديانات مختلفة، حيث كانوا مسلمين ونصارى ويهود ومجوس حولتهم بسحرها إلى أسماك فتحول المسلمون إلى أسماك بيضاء والمجوس إلى أسماك حمراء والمسيحيون إلى أسماك زرقاء واليهود إلى أسماك صفراء.

كل الأديان البدائية كانت تتصور آلهتها ذات ألوان براقة لأن الآلهة تسكن دائمًا في السماء ومنها تسطع الشمس والقمر والنجوم وقوس قزح.

اعتبر الأغريق القدماء أن الألوان الحقيقية للعناصر هي ألوان النار والماء والأرض والهواء، واعتبروا أن اللون الأبيض هو لون الماء والهواء واللون الأصفر هو لون النار والشمس.

ومع تطور التاريخ أوضح "ليوناردو دافينشي" في كتابه "دراسة عن الرسم" أن أول الألوان البسيطة هو الأبيض وهو ممثل الضوء، والذي من دونه لا يمكن رؤية أي لون من الألوان، واعتبر الأصفر لون الأرض والأخضر لون الماء والأزرق لون الهواء والأحمر لون النار والأسود لون الظلام التام.

وفي حضارة الهنود الحمر كان اللون الأحمر يرمز للنهار والأسود إلى الليل واللون الأحمر والأصفر والأسود يمثلون ألواناً ذكورية أما الأبيض والأزرق والأخضر فتمثل ألوانًا أنثوية وبالنسبة لقبيلة شيروكي مثل الأحمر النجاح والنصر ومثل الأزرق المحنة والهزيمة بينما مثل اللون الأبيض السلام والسعادة ومثل الأسود الموت، وكانت العصي المستخدمة في الصلوات خضراء فاقعة اللون لاستحضار المطر وحمراء باهتة اللون قبل الحرب.

ومن طقوس الزواج المرتبطة بالألوان في الصين كانت العروس ترتدي رداء أحمر وتحمل على كرسي زفاف أحمر وكانوا يفرقعون من أجلها مفرقعات حمراء ، أما في الهند الشرقية فكانوا ينثرون الأرز الأحمر أو الأصفر على العريس لمنع روحه من الطيران، وكان اللون الأحمر والأصفر لوني الزواج في مصر والشرق وروسيا وكان الأزرق هو لون العبادة أما اللون الأسود فهو اللون العالمي للحداد بين كل الشعوب تقريبًا.

تأثير الألوان على الكائنات:

تتميز الطيور برؤية فائقة للألوان خاصة اللون الأحمر، وفي هولندا واليابان يعرض الفلاحون الطيور المغردة لقدر أعلى من الإضاءة لتحفيزها على الغناء، ولاحظ العلماء أنه كلما زاد طول النهار زاد إنتاج بيض الدجاج والبط كما يلاحظ أن الخيول والحمير تتزاوج خلال الفصول التي يكون فيها ضوء النهار طويلًا ويقل نشاطها الجنسي من أكتوبر إلى يناير. معظم خضروات الحدائق ومحاصيل المزارع تنتمي لنباتات النهار الطويل وينمو القمح على نحو سريع عند زيادة ساعات النهار. كثير من النباتات تصبح دائمة الازدهار كلما كانت ساعات النهار أطول، لذا نجد أن النباتات دائمة الازدهار تكثر في المناطق الإستوائية حيث يصل طول النهار إلى 12 ساعة وأكثر بينما تقل في المناطق المعتدلة التي يتغير فيها باستمرار مدة النهار البعوض ينفر من الألوان الفاتحة وينجذب إلى الألوان القاتمة وينجذب للون الأزرق أكثر من باقي الألوان. الإنسان يستثار بالإشعاع الأحمر ويهدأ تحت تأثير الإشعاع الأزرق. يوصي العلماء باستخدام الإضاءة الصفراء عندما يوجد الإنسان في بيئة يقوم فيها بأعمال عضلية وقد توجد مخاطر ، أما إذا كانت البيئة الداخلية تهدف إلى إنجاز مهام أثناء الجلوس بالاستخدام الشديد للعين أو الذهن فيفضل تقليل السطوع حتى يستطيع الأشخاص التركيز بشكل أفضل. تسليط الضوء الازرق والبنفسجي على العين يساعد في حالات الصداع، ويقال إن الضوء الأحمر يزيد من ضغط الدم، ويقال إن الضوء الأخضر والأزرق يخففان آلام الهضم والضوء الأصفر مفيد في حالات معينة من الاضطرابات الذهنية. يمكن للألوان أن تؤثر على قدر الجسم على الاحتفاظ بوضعيته، حيث يختل توازن الكائن البشري بتأثير اللون الأحمر على نحو أكبر من اللون الأخضر ، ويمكن القول أن الأحمر مثير للنشاط ومفضل للأعمال التي نحددها بعواطفنا أما اللون الأخضر فيخلق حالة من التأمل والتنفيذ الدقيق للمهام.

اللون البرتقالي يحسن السلوك الاجتماعي ويرفع الروح المعنوية ويقلل سمات العدوانية.

الألوان الأزرق الفاتح والأصفر والأخضر المصفر والبرتقالي تناسب حجرات التعلم للأطفال ويمكن أن ترتفع معدلات الذكاء لديهم بمقدار 12درجة أما اللون الأبيض والبني والأسو د كلها الوان غير مستحبة في غرف اللعب لأتها تجعل الأطفال يشعرون بالملل.

اهتم ابن سينا في كتابه "القانون في الطب" بعلاقة الألوان بالحالة المزاجية للإنسان وأوضح أنه إذا حدق المرء بتركيز في شيء لونه أحمر فإن ذلك سوف يؤدي إلى تحرك الدم لذلك يجب عدم السماح للشخص الذي يعاني من نزيف الأنف بالنظر إلى أشياء لونها أحمر فاقع

وجد أن اللون الأصفر يفتح الشهية وأن أشعته ترفع ضغط الدم المنخفض المرتبط بفقر الدم.

الأشعة تحت الحمراء مفيدة في تخفيف بعض الأوجاع والآلام أما الأشعة فوق البنفسجية فهي تمنع الكساح وتدمر الجراثيم وتعزز تكوين فيتامين د ولكن زيادتها يمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد.

ألوانك المفضلة تكشف عن شخصيتك :

الأشخاص الذين يفضلون اللون الأحمر البرتقالي قد يشير ذلك إلى القوة الحيوية والرغبة والفاعلية أما من يكرهون الأحمر البرتقالي فقد يفتقرون إلى الحيوية أو مهمومون بسبب مشاكل في حياتهم.

اللون الأصفر الفاقع خيار للأشخاص الذين يتسمون بالذكاء ولديهم آمال وتوقعات هائلة وهم يسعون إلى السعادة بكافة أشكالها أما اذا كان الشخص يكره اللون الأصفر فهذه إشارة على خيبة الأمل في الحياة والعزلة والشك.

اختيار اللون الأخضر المزرق يشير إلى الثبات والمثابرة وقد يرغب هؤلاء الأشخاص في الأمن ويقاومون التغيير، وقد يشير رفض الأخضر المزرق إلى القلق والخوف من فقدان الثروة أو المكانة أو الفشل.

الأخضر رمز التوازن.. والأشخاص الذي يفضلون اللون الأخضر غالبًا يكونون متحضرين ومتكيفين من الناحية الاجتماعية.

الأخضر المصفر شخصية لماحة تعيش منطوية على نفسها.

يشير الأزرق الغامق إلى الانجاز والعزيمة والنظام وحالات السأم، وقد يشير رفض الأزرق الغامق الى الرفض الشخصي أو الرغبة في الهروب.

الأزرق يناسب الأشخاص الذين نجحوا من خلال الاجتهاد ويعلمون كيف يكسبون المال وكيف يكونون علاقات صحيحة في الحياة ونادرًا ما يفعلون أي شئ بشكل عفوي.

اللون البني لون يرتبط بالأمان والتحفظ ونادرًا ما يوضع في المرتبة الأولى من التفضيلات وقد نجده مرتبطًا بالأرواح المنبوذة، وعديمة الجذور كما أنه لون الأرض ويفضله الأشخاص الذين يتسمون بالبساطة وهم حازمون ويعتمد عليهم وبخلاء، عقلانيين يكرهون أي شكل من أشكال الطيش والتقلب في الآخرين.

اللون الرمادي يشير إلى رغبة أصحابه في الحفاظ على الاستقرار وأحيانًا يشير إلى الرغبة في العيش داخل جدران أو أن يتركوا بمفردهم.

الأسود نادرًا ما يكون اللون المفضل وعند اختياره ربمايكون الشخص متمردًا على القدر.

الأرجواني والبنفسجي ألوان معقدة ويعتبرها الشخص العادي ألواناً أنيقة.

الألوان المفضلة لدى الأطفال

الأطفال أكثر استجابة للون عن الشكل.. يميل الأطفال إلى استخدام الألوان الدافئة والفاقعة مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر من خلال هذه الالوان تنطلق مشاعرهم، وفيمايلي بعض المعاني الخاصة بكل لون بالنسبة للأطفال.