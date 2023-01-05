نشوب حريق داخل منزل مهجور بمنطقة ترعة السواحل بإمبابة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل منزل مهجور بشارع العسقلاني من شارع ترعة السواحل أمام عزبة الصعايدة إمبابة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل منزل مهجور بشارع العسقلاني من شارع ترعة السواحل أمام عزبة الصعايدة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.