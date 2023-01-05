الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشوب حريق داخل منزل مهجور بمنطقة ترعة السواحل بإمبابة

جريدة الدستور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل منزل مهجور بشارع العسقلاني من شارع ترعة السواحل أمام عزبة الصعايدة إمبابة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل منزل مهجور بشارع العسقلاني من شارع ترعة السواحل أمام عزبة الصعايدة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية الجيزة عزبة الصعايدة

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