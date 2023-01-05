تحرير 2098 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت أجهزة الأمن 2098 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.

كما ضبطت أجهزة الأمن 646 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفعت 103 سيارات ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.