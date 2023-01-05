الخميس 05 يناير 2023
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«التنمية المحلية»: 65 مليار جنيه تكلفة مشروعات الصعيد منذ 2014

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن محافظات الصعيد منذ 2014 وحتى اليوم شهدت العديد من المشروعات بتكلفة 65 مليار جنيه، بالإضافة إلى برامج التنمية المحلية من كهرباء ومحليات ونظافة، ومرور، كذلك تحسين بيئة وطرق محلية في الصعيد وصلت إلى 39 مليار جنيه.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «DMC»، الخميس، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر شمل شراكة اقتصادية مع البنك الدولي، كما وضعته المنصة الدولية للأمم المتحدة على أنه من أفضل الممارسات في شهر سبتمبر ما قبل الماضي.

تطوير 80 قرية في صعيد مصر بتكلفة 1.25 مليار جنيه

وتابع: «هناك 80 قرية تم تطويرها في صعيد مصر بتكلفة 1.25 مليار جنيه»، مؤكدًا أن الدولة كان لها دور في تدوير المخلفات في الصعيد.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تكلفت 5.4 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة أقامت مشروعات كثيرة في الصعيد بداية من الطرق، والكباري، والصرف، والمياه، والتي توفر فرص عمل للمواطنين هناك.

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