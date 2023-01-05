الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1889 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية برشيد

الحملة
الحملة

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى محلة الأمير برشيد وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف خلال القافلة الطبية على 1889 مواطنًا مجانا من خلال وجود 12 عيادة، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادة الباطنة 437 حالة، وعيادة الأطفال 464، وعيادة الجراحة 153، وعيادة العظام 238، وعيادة النساء 75، وعيادة تنظيم الأسرة 53، وعيادة القلب 95، وعيادة الأسنان 93، وعيادة الجلدية 123، وعيادة الأنف والأذن 158  .

  كما أشار الدكتور هانى جميعة، إلى أنه تم الدفع بمعملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

أعمال القافلة التخصصات الطبية البحيرة الأطفال الدكتور هاني الدكتور هانى جميعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الغرف التجارية: يجب تعويض أصحاب المدخرات بسبب ارتفاع سعر الدولار

«الديب»: محافظات الصعيد شهدت تنمية شاملة بمختلف القطاعات في عهد الرئيس السيسي

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة فى أنحاء المحافظات

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

ارتفاع إنتاج منظمة «أوبك» لـ 29 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي

جردها من ملابسها على السلم.. حبس شاب حاول هتك عرض طفلة بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى