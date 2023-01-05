الكشف على 1889 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية برشيد

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى محلة الأمير برشيد وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف خلال القافلة الطبية على 1889 مواطنًا مجانا من خلال وجود 12 عيادة، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادة الباطنة 437 حالة، وعيادة الأطفال 464، وعيادة الجراحة 153، وعيادة العظام 238، وعيادة النساء 75، وعيادة تنظيم الأسرة 53، وعيادة القلب 95، وعيادة الأسنان 93، وعيادة الجلدية 123، وعيادة الأنف والأذن 158 .

كما أشار الدكتور هانى جميعة، إلى أنه تم الدفع بمعملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.