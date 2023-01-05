الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يسعى لعبور كبوة أسوان وتحقيق الفوز على الداخلية

الزمالك نال هزيمته
الزمالك نال هزيمته الأولى هذا الموسم أمام أسوان

يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه فريق الداخلية في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز .

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر ونال أول هزيمة هذا الموسم أمام أسوان في الجولة الماضية وقد يتوقع البعض قيام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني بالقيام بثورة تغيير في التشكيل الأساسي لكن من يعرف فيريرا جيدا يدرك أنه لايتأثر بالانتقادات ولايغير اعتقاداته وقد تكون هناك تغيبرات لكنها واقعية مثل عودة مصطفى شلبي ومصطفى الزناري بعد شفاءه من الإصابة وغياب شيكابالا ويوسف أوباما ويوسف أسامة  إضافة لاستمرار غياب يوسف حسن  وإبراهيم نداي ومحمود حمدي الونش وعمر جابر  .

 

فيريرا ركز خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة أسوان وأهمها عدم التمركز الجيد للمدافعين في الركلات الثابتة الذي كلف الفريق ثلاثة أهداف في مباراتى الإسماعيلي وأسوان إضافة لعدم الضغط على المنافس في وسط الملعب والبطء في بناء الهجمات كما ركز على كيفية مواجهة التكتل الدفاعي المتوقع لفريق الداخلية من خلال اللعب السريع وتبادل المراكز بين لاعبي الخط الأمامي ويدرس فيريرا إعادة يوسف أسامة لط الهجوم مع أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري .

 

فيريرا عقد جلسة مع لاعبيه أكد خلالها ثقته التامة في قدرتهم على تخطي كبوة أسوان والعودة للانتصارات خاصة أن الفريق تنتظره مباريات صعبة في بطولتي الدوري والكأس خلال شهر يناير الجاري .

قامة الزمالك لمباراة الداخلية 

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار20 لاعبا في قائمة المباراة  وهم : محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي و محمد طارق وأحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور   وسيد عبد الله نيمار وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري.

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من فوز واحد وخمسة تعادلات و5 هزائم ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد خمسة أهداف ودخل مرماه 12 هدفا وجمع 6 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على بيراميدز والتعادل مع سموحة وسيراميكا كليوباترا وانبي والهزيمة أمام المصري ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مثلث الهبوط .

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده محمد محمود لطفي وأحمد عبد الغني ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز موعد مبارة الزمالك والداخلية البرتغالي جوسفالدو فيريرا شيكابالا رضا شحاتة

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وائل لطفي

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