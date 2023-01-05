محافظ الوادى الجديد يتفقد قرى «بشائر الخير» (صور)

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرى بشائر خير الوادي (١) و(٢) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، ببدء إجراءات تسكين المنازل الكائنة شمال قرية المنيرة بإجمالي ٢٤ بيت، وتوزيع الأفدنة للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط، وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى بشائر خير الوادي تمهيدًا لدخوله الخدمة كتابع لقرية المنيرة، وعمل سياج شجري من التين الشوكي يحيط بالمنازل لمنع زحف الرمال.

كما شهد المحافظ باكورة إنتاج قرى بشائر الخير من الخضروات ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الصوب الزراعية، ووجّه بسرعة تسوية التربة حول المنازل، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ أعمال إنشاءات محطة الوقود شمال قرى بشائر خير الوادي، وتحتوي على ٦ خزانات وقود بسعة تخزينية ٢٤٠ طن، ضمن المشروعات الخدمية المقدمة للتيسير على الأهالي.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع بشاير الخير

كما تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال مشروع إنشاء محور الخارجة سوهاج الجاري تنفيذه من نقطة تلاقي الصحراوي الغربي بطول ١٤٢ كم تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة، يرافقه اللواء هشام عبدالسلام رئيس الجهاز ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الطرق وربط المحافظة بمحافظات الجوار.

وصرّح المحافظ بأن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ مليار ونصف، حيثُ تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بطول ١١٧ كم بدءًا من مدينة الكوامل باتجاه مدينة الخارجة، وجاري طرح المرحلة الثانية بطول ٢٥ كم من مدخل الخارجة وحتى منطقة النقب.

وأكّد المحافظ على أهمية المحور الجديد كشريان تنموي يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمار، وتحقيق أهداف الجذب السكاني من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وربط المحافظة بوادي النيل.