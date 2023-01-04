يضم مخطوطات بخط اليد.. افتتاح متحف «رموز ورواد الفن المصري» الإثنين المقبل

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة متحف "رموز ورواد الفن المصري" وذلك بعد اكتمال تطويره، في حضور الفنان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وقيادات وزارة الثقافة، ولجنتي الثقافة والإعلام بمجلسي النواب والشيوخ، وجمعية أبناء فناني مصر، وجموع الفنانين المصريين.

وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء الإثنين القادم 9 يناير 2023م بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الكائن بـ9 شارع حسن صبري بالزمالك.

متحف "رموز ورواد الفن المصري"

ويعتبر المتحف الفني المتخصص الوحيد في الوطن العربي، بما يحتويه من مقتنيات لكبار الفنانين المصريين منهم: نجيب الريحاني، زكي طليمات، سيد درويش، يوسف وهبي، توفيق الحكيم، صلاح جاهين، داود حسني، نبيل الألفي، علوية جميل، أمينة رزق، محمد الكحلاوي، توفيق الدقن، محمود عزمي، السيد راضي، محمد رضا، إبراهيم سعفان، عبد المنعم إبراهيم، عدلي كاسب، شكري سرحان، حسن عابدين، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سمير العصفوري، فهمي الخولي، عقيلة راتب، عمر الحريري، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، مشيرة إسماعيل، محمود الجندي، محمد شوقي، أحمد راتب، سناء شافع، سيد زيان، مجدي وهبة، ومحمد متولي، محمود مسعود، المنتصر بالله، سهير الباروني، جمال إسماعيل، صلاح رشوان، طلعت زكريا، فاروق يوسف، محمد عناني، حسن الديب، وآخرين من رواد الفن المصري.

بالإضافة إلى مخطوطات بخط اليد لبديع خيري ومارون النقاش ومحمد التابعي وأبو السعود الإبياري، وماكيت دار الأوبرا المصرية القديمة، وآخر للمسرح القومي، وماكيت لمسرح سيد درويش، والكثير من الصور الأصلية والنوت الموسيقية والنصوص المسرحية التراثية النادرة، والمقتنيات الشخصية لعظماء الفن المصري في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.