دون تحديد موعد.. «بايدن» يعلن عزمه التوجه إلى الحدود مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن نيته زيارة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي يتوافد إليها الكثير من المهاجرين، جاء ذلك ردًا على تساؤلات الصخفيين.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن إعطاء المزيد من التفاصيل حول موعد الزيارة، فيما يتوجه الإثنين المقبل، إلى مكسيكو للمشاركة في قمة مع نظيره المكسيكي ورئيس وزراء كندا.

وألغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في أغسطس الماضي، سياسة تلزم طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك أثناء فترة النظر في ملفات لجوئهم في المحاكم الأمريكية.

وفرضت تلك السياسة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التراجع عن هذه السياسة "بطريقة سريعة ومنظمة".

وقالت إنه لن يتم تسجيل أي شخص بعد الآن في هذا البرنامج ولن يُرسل أي عابر للحدود إلى المكسيك قبل مواعيد جلسات الاستماع الخاصة بملفه.

وقاضت بعض الولايات التي يحكمها جمهوريون إدارة بايدن بسبب القرار، وأمرت محكمة في تكساس بإعادة العمل بها.

البقاء في المكسيك

وجاء الإعلان هذا عقب إلغاء أحد القضاة لأمر قضائي منع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إنهاء ما يسمى ببرنامج "البقاء في المكسيك".

وأعيد عشرات آلاف طالبي اللجوء إلى المكسيك بموجب هذه السياسة التي بدأت تطبقها إدارة ترامب في العام 2019، ويحق لهم الدخول إلى الولايات المتحدة فقط عندما يُطلب منهم أن يمثلوا في محاكم أمريكية لجلسات الاستماع في قضية هجرتهم.

واعتبر معارضون أن البرنامج قاسٍ وخطير، إذ وُضع أشخاص ضعفاء في ظروف غير آمنة في بلدات حدودية.

وسعى بايدن بعد توليه الحكم إلى إنهاء السياسة الحدودية فيما سماه مقاربة أكثر إنسانية لمسألة الهجرة.